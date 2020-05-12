Telegram-бот продає водійські посвідчення українців, Мінцифри запевняє — дані не з "Дії"

У Telegram з'явився бот, який використовує великі обсяги персональних даних - у Мінцифри запевняють, що ця інформація не пов'язана з роботою додатку "Дія".

Як пише AIN.ua, Telegram-канал UA Baza Bot розмістив оголошення про продаж даних водійських посвідчень українців.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook, що ця інформація не пов'язана з роботою додатку "Дія".

"В телеграм запрацював бот, який використовує великі обсяги персональних даних. Одразу активно почали розповсюджуватися фейки, що ця інформація пов’язана з роботою застосунку Дія.

Це неможливо навіть теоретично", - наголосив міністр.

За його словами, "Дія" не має бази даних та не накопичує таку інформацію.

У Мінцифри додали, що творці бота анонсували базу з 26 млн посвідчень, хоча в Україні всього 9,5 млн водійських прав, з яких в додатку відображаються 6,5 млн.

"По-друге, кількість інформації, яка доступна у зазначеному боті, набагато, в десятки, а то й сотні разів, перебільшує ту, з якою працює Дія.

По-третє, попередній аналіз інформації боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті. Зокрема, мова йде про базу даних Приватбанку (до націоналізації), а також інших приватних (не державних) баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі від Вконтакте, Linkedin", - додав Федоров.

Він підкреслив, що Служба безпеки України розпочаті відповідні слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у месенджері Telegram з'явилося два бота, які шукають персональні дані українських користувачів за номером телефону за гроші. Боти, ймовірно, беруть дані з вкраденої бази клієнтів "Приватбанку".