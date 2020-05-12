Ярославський купує у Пінчука 100% акцій банку "Кредит Дніпро"

Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно оголосив про намір купити у Віктора Пінчука 100% акцій банку "Кредит Дніпро".

Про це йдеться в офіційному оголошенні бізнесмена, передає FinClub.

"Я, Ярославський Олександр Владиленович не маю і не володію жодною акцією приватного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" та маю намір придбати акції в кількості 3 586 561 499 простих акцій, що становить 100% від статутного капіталу товариства і номінальна вартість яких становить 3 млрд 586 млн 561 тис 499 грн (номінальна вартість однієї акції - 1 грн)", - йдеться у офіційному оголошенні Ярославського.

Зазначається, що він викуповує 100% акцій банку в компанії Brancroft Enterprises Ltd., кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є Віктор Пінчук.

Нагадаємо:

У квітні Антимонопольний комітет дозволив Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій банку "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.

У січні, в коментарі УП, Ярославський підтвердив, що досяг принципової угоди з Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".

У грудні ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.

Також перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше підтверджувала, що Ярославський повідомив Національний банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро.

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.