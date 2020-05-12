За тиждень 7 тисяч бізнесменів запросили фіндопомогу по виплаті зарплат — Мінекономіки

З 4 травня кількість поданих пакетів документів на отримання фінансової допомоги склала 6873, зараз прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду ‒ 3339 пакетів документів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки

"Програма направлена на те, щоб допомогти малому і середньому бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.

Загалом, на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн. Якщо ми розумітимемо, що потрібно більше коштів, будемо додавати через перерозподіл коштів", - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

У Мінекономіки повідомляють, що для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ.

Читайте також: Мільярди безробітним: як громадянам і бізнесу отримати допомогу за новими правилами

Нагадуємо:

Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більше, ніж в травні 2019 року.

У випадку продовження карантину до кінця літа, в деяких сферах діяльності очікується подальше суттєве (більше 30%) скорочення персоналу. Зокрема це стосується сфери будівництва, індустрії гостинності, креативних та освітніх індустрій.

Економічна правда