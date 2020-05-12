Компанія Коломойського остаточно монополізувала очистку питної води — ЗМІ

Стратегічне підприємство - Аульську хлорпереливну станцію - викупили за 30 млн грн в інтересах хімпідприємства "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського для "встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні".

Про це йдеться у сюжеті bihus.info.

"Ще у 2018 році хімпідприємство "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору. Цей реагент використовується усіма водоканалами для очистки питної води, а "Дніпроазот" - єдиний в країні його виробник.

Через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. Проблему тоді вирішували на рівні уряду та Ради національної безпеки", - нагадують журналісти.

Зазначається, що період зупинки виробництва рідкого хлору "закрили" завдяки у тому числі і Аулсьській хлорпереливній станції - це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання.

"Коли "Дніпроазот" зупинив виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і завдяки станції тимчасово забезпечувати водоканали", - йдеться у сюжеті.

Повідомляється, що "Дніпроазот" таки відновив виробництво рідкого хлору, але з суттєво вищими цінами на реагент - хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис грн до 36 тис грн за тонну (а на деяких закупівлях ціна сягала і 50 тис грн за тонну).

"Ці гроші включені у платіжки за воду, а отже українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень", - підкреслюють розслідувачі.

У розслідуванні йдеться, що за майже 2 роки з часу зупинки "Дніпроазоту" та підвищення цін АМКУ так і не зміг винести рішення щодо зловживання монополіста.

За словами директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Ігоря Кустовського, розслідування проводять за двома фактами: завищення цін, які було б неможливо встановити у разі вільного ринку та зупинки виробництва. За його словами, подання поки готове приблизно на 70%.

Також СБУ у липні 2018 року повідомила про початок перевірки посадових осіб "Дніпроазоту" у зв’язку з тим, що їхні дії створили передумови для загрози здоров’ю людей, та поширення епідемій.

"Але жодного натяку на слідчі дії або на результати розслідування вищезгаданих фактів так нічого і не відомо", - зазначають журналісти.

Водночас у 2019 році Дніпропетровська облрада виставила стратегічне підприємство - Аульську станцію - на приватизацію і продала його за трохи більше ніж 30 млн грн.

Станцію викупила маловідома фірма "Агенція "Мега плюс", яка належить Андрію Житнікову.

"Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати купівлю відмовився. Натомість його дружина повідомила, що на її чоловіка просто "повісили" цей об’єкт", - з'ясували розслідувачі.

Журналісти встановили, що до купівлі стратегічного підприємства Житніков працював у фірмах "Приват Холдінг", яка належала Коломойському, та у компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха.

"Це може означати, що станція була викуплена в інтересах саме "Дніпроазоту" - для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні", - наголошується в розслідуванні.