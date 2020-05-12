ВВП України у 1 кварталі скоротився на 1,2% — Мінекономіки

У 1 кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 1,2% - на це, зокрема, вплинули перші негативні наслідки поширення коронавірусу.

Про це йдеться в оцінці Мінекономіки.

Зазначається, що відомство раніше прогнозувало зниження ВВП на 0,9%.

"Як і очікувалося, за результатами березня падіння економіки поглибилося", - заявили у міністерстві.

У Мінекономіки нагадали, за підсумками перших двох місяців року оцінка падіння ВВП становила 0,2%.

Нагадаємо:

Унаслідок карантину та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки, йдеться у макропрогнозі НБУ.

Прогноз НБУ щодо скорочення української економіки у 2020 році на 5% може бути переглянутий на засіданні монетарного комітету Нацбанку у червні.

Економічна правда