На Рівненській АЕС відключили від мережі енергоблок

Енергоблок №4 Рівненської АЕС 12 травня відключили від енергомережі та вивели в "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена до мінімального контрольованого рівня потужності.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома".

"12 травня 2020 року о 01:38 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС відключено від енергомережі. У зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" блок №4 РАЕС переведено у "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена до мінімального контрольованого рівня потужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2 217 МВт. Діє балансове обмеження.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.

Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.