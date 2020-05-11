Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії

Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.

Про це свідчать дані ДП "Укренерго", передають Наші Гроші.

"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.

Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.

Станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВТ.

Нагадаємо:

Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.