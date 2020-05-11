Новини 11 травня: падіння виробітку АЕС та зниження видобутку нафти

Про АЕС. Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.

Про енергетику. В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

Про заробітчан. Голова польської Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек зазначив, що поляки не зможуть замінити заробітчан з України.

Про газопровід. 7 травня Швеція схвалила проходження магістралі газопроводу Baltic Pipe з Данії до Польщі через виняткову економічну зону королівства.

Про нафту. Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 мільйон барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК+.