Швеція схвалила проходження через свою зону газопроводу Baltic Pipe
7 травня Швеція схвалила проходження магістралі газопроводу Baltic Pipe з Данії до Польщі через виняткову економічну зону королівства.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Як зазначає польський газотранспортний оператор Gaz-System, протяжність шведської ділянки становить 85 км. Загальна протяжність морської магістралі становить 275 км.
Нагадуємо:
Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про початок будівництва газопроводу Baltic Pipe, який повинен зв'язати родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею через Данію.
Раніше повний набір дозволів було отримано в Данії та Польщі. Будуватиме газопровід італійський підрядник Saipem. Проект профінансувала Єврокомісія на 266,8 млн євро.
Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб. м природного газу на рік до Польщі й 3 млрд куб. м - із Польщі до Данії.
Польська газова компанія PGNiG уже бере участь у 31 ліцензії на норвезькому шельфі. Доведені запаси PGNiG на норвезькому шельфі становлять 200 млн барелів нафтового еквівалента.
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