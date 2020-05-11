Буславець розказала про причини кризи в енергетиці

В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

Про це вона заявила в етері "Україна 24", передає офіційний портал Міненергетики.

Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників. "Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.

Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.

"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.

Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.

"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець.

Нагадаємо:

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості".