Голова Асоціації переробників фруктів та овочів: Поляки не замінять українських працівників

Польський підприємець та голова Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек зазначив, що поляки не зможуть замінити заробітчан з України.

Про він розказав в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, поляки не замінять українських робітників. "Це все ілюзія ",- підкреслив польський працедавець.

Він повідомив, що його компанії зараз потрібні на роботу 30-40 працівників, але попри кризу, бажаючих працевлаштуватися серед поляків поки що не спостерігається.

На його думку, українці, які працюють в Польщі повинні заробляти мінімум 12-14 злотих (75-90 грн - ЕП) на годину нетто.

"Але це залежить від сфери працевлаштування, оскільки, наприклад, на будівництві заробляють трохи більше. Досить часто українці намагаються працювати більше годин, щоб більше заробити",- повідомив він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.

Національний банк погіршив прогноз на 2020 рік щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну з 12,7 до 10,1 мільярдів доларів.