Новини вихідних: перший концесійний порт та продаж активів найбільшого суверенного фонду

Про прогноз J.P. Morgan. Аналітики J.P. Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році, а з наступного року зростання економіки може становити 6,3%.

Про Норвезький пенсійний фонд. Норвезький державний пенсійний фонд, який є найбільшим суверенним фондом у світі, вперше в історії буде продавати свої активи для покриття дефіциту бюджету країни.

Про порт "Ольвія". Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

Про "Північний поток 2". Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що у травні 2020 року буде відомо рішення німецької сторони щодо продовження будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2".

Про "зелену" енергетику. Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати введення в експлуатацію нових електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії.