Прогноз J.P. Morgan: падіння ВВП на 5,1% у 2020 році та зростання на 6,3% у 2021

Аналітики J.P. Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році, а з наступного року зростання економіки може становити 6,3%.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Інфляція у 2020 очікується на рівні 3,7% з дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу у 0,2% ВВП. У 2021 аналітики прогнозують 6% інфляції , а за поточним рахунком буде зафіксовано профіцит у 0,1% ВВП.

Згідно з прогнозом, курс гривні на кінець другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/1 дол, потім зміцнитися до 29 грн/1 на кінець третього і четвертого кварталів та повернутися до 29,5/1 на кінець першого кварталу наступного року.

Аналітики банку зазначають, що Україна наближається до ухвалення банківського законопроекту - останньої вимоги для нової програми МВФ, і очікують отримання першого траншу 1,75 млрд дол наприкінці травня або, можливо, в червні.

У J.P. Morgan припускають, що на тлі зниження обсягів та цін експорт металу з України може впасти цього року приблизно на 55%(зіставно з падінням 2009 року - ЕП).

В експорті сільськогосподарської продукції в банку очікують лише обмеженого зниження, переважно через менший урожай. Експорт інших товарів, як зазначено у звіті, ймовірно, може різко скоротитися - на 40%.

Щодо імпорту товарів, то в J.P. Morgan прогнозують падіння на 35%. Водночас, аналітики зазначають, що падіння імпорту може бути більш значним.

Нагадуємо:

Наприкінці березня J.P. Morgan оцінював падіння економіки України цього року в 2,6% з відновленням у наступному на 5,1%.Тоді ж аналітики прогнозували, що курс на кінець цього року може становити 28,5 грн/$, на кінець наступного - 29,5 грн/$1.

Нацбанк України очікує падіння ВВП на 5% цього року та його відновлення наступного на 4,3%, оцінюючи дефіцит поточного рахунку цього року в 1,7% ВВП і в 3,1% ВВП наступного.