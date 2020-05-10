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Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати будівництво нових «зелених» електростанцій

Неділя, 10 травня 2020, 12:31
 

Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати введення в експлуатацію нових електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії.

Про це повідомили у прес-службі Міненерго. 

"Представники Світового Банку порадили відтермінувати створення нових потужностей ВДЕ для вирішення накопичених проблем. Ольга Буславець зазначила, що такий підхід співпадає з баченням Мінекоенрего", — йдеться у повідомленні.

Виконувачка обов'язків міністра енергетики зазначила, що наразі уряд проводить активні переговори з інвесторами в ВДЕ, мета яких - укладання добровільних меморандумів, що дозволить збалансувати систему підтримки за "зеленим" тарифом.

Нагадуємо:

Посли Бельгії, Великої Британії, Канади, Норвегії, Німеччини, Франції, Швеції та Південної Кореї в Україні в листі до керівництва країни закликали не допустити неповернення інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) країни.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що проект меморандуму з інвесторами у ВДЕ буде напрацьовано протягом тижня для подальшого обговорення урядом та учасниками галузі.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України.

У портфелі ДТЕК вже є об'єкти "зеленої" генерації потужністю понад 1 ГВт. До 2022 року холдинг планував збільшити сумарну встановлену потужність до 2 ГВт за рахунок нових об'єктів.

Спеціально для цього ДТЕК ВДЕ залучив в листопаді 2019 року 325 млн євро від розміщення євробондів. ДТЕК відмовився від цих планів через наміри Міністерства енергетики реструктуризувати "зелений" тариф.

Рекомендуємо почитати: Бенефіціари "зеленого тарифу": як нардепи, їхні сім'ї та помічники заробляють на електриці

Економічна правда

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Світовий банк Зелений тариф електроенергія Міненергетики

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