Найбільший суверенний фонд у світі — пенсійний фонд Норвегії, вперше буде продавати свої активи
Субота, 9 травня 2020, 13:35
Норвезький державний пенсійний фонд, який є найбільшим суверенним фондом у світі, вперше в історії буде продавати свої активи для покриття дефіциту бюджету країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання пише, що дефіцит бюджету, за оцінками уряду, складе 201 мільярд крон (20 мільярдів доларів - ЕП). Це пов'язано з обмеженнями через коронавірус та з різким падінням цін на нафту.
Глобальний урядовий пенсійний фонд був заснований у 1990 році, він наповнюється за рахунок доходів від продажу нафти. На даний момент це найбільший суверенний фонд у світі, вартість його активів оцінюється у трильйон доларів.
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