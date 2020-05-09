Найбільший суверенний фонд у світі — пенсійний фонд Норвегії, вперше буде продавати свої активи

Норвезький державний пенсійний фонд, який є найбільшим суверенним фондом у світі, вперше в історії буде продавати свої активи для покриття дефіциту бюджету країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що дефіцит бюджету, за оцінками уряду, складе 201 мільярд крон (20 мільярдів доларів - ЕП). Це пов'язано з обмеженнями через коронавірус та з різким падінням цін на нафту.