Рішення Німеччини щодо продовження будівництва "Північного потоку-2" стане відомо до кінця травня

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що у травні 2020 року буде відомо рішення німецької сторони щодо продовження будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2".

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що зараз будівництво цього газопроводу призупинено "завдяки в першу чергу американських санкцій".

"Але боротьба продовжується, оскільки компанія "Північний потік 2" подала клопотання до незалежного німецького регулятора, який може дати цьому проекту виключення з законодавства ЄС", - зазначив Мельник.

За його словами, на сьогодні рано говорити, яким буде рішення німецького агентства, оскільки це не уряд, а незалежний орган.

"Але завдяки крокам, які здійснює українська дипломатія спільно з "Нафтогазом" та нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що це дозвіл, виняток для "Північного потоку" все-таки не буде надано. Рішення очікується до кінця травня цього року ", - уточнив посол.

Нагадуємо:

Федеральне мережеве агентство ФРН планує відхилити заявку Nord Stream 2 ("Північний потік 2") на звільнення від норм газової директиви ЄС, яка, зокрема, зобов'язує поділ компаній, що постачають газ і компаній, його транспортують.

4 квітня минулого року Європарламент прийняв оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять в союз, в тому числі Nord Stream 2 ( "Північний потік 2").

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, його транспортують.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.