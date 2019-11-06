ДТЕК Ахметова вперше розмістив "зелені" євробонди на 325 мільйонів євро

Група ДТЕК першою серед українських компаній розмістила п'ятирічні спеціалізовані цінні папери для розвитку відновлювальної енергетики.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Дебютні зелені єврооблігації зі строком обігу п’ять років розміщені на суму 325 млн євро за ставкою 8,5% річних", - йдеться у повідомленні.

"Зелені єврооблігації – це новий інструмент для українських компаній, щоб залучити інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики. Їх успішне розміщення, безумовно, є успіхом усієї команди ДТЕК.

Безумовно, це успіх і всієї української енергетики. Перед Україною відкрито унікальну можливість створити сучасну енергетику: чисту, ефективну, конкурентну. Дебютне залучення зелених єврооблігацій дає дієвий фінансовий механізм для переходу України до енергобалансу з нижчим СО2", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Зазначається, що кошти, залучені від розміщення зелених єврооблігацій, будуть спрямовані на наявні та майбутні проєкти ДТЕК ВДЕ у відновлюваній енергетиці.

Зелені єврооблігації з 12 листопада увійдуть до лістингу на біржі Euronext Dublin.

Нагадаємо, що раніше джерела ЕП підтвердили інформацію про плани на випуск облігацій компанії Ахметова.

Зазначимо, в Україні 65% коштів, виплачених державою за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, у першу чергу - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Раніше ЕП писала про головних бенефіціарів "зеленого тарифу" в Україні.



Економічна правда