Посли країн-інвесторів у "зелену" енергетику України остерігаються неповернення інвестицій 

Посли Бельгії, Великої Британії, Канади, Норвегії, Німеччини, Франції, Швеції та Південної Кореї в Україні в листі до керівництва країни закликали не допустити неповернення інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) країни.

Про це йдеться у відповідному листі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми з оптимізмом дивимося на процедуру медіації, яку ваш уряд нині здійснює з Секретаріатом Енергетичного співтовариства і яка найближчими тижнями має привести до консенсусної угоди з іноземними інвесторами та відповідними зацікавленими сторонами. Ми розуміємо, що проект меморандуму був підготовлений у процесі медіації.

За умови необхідної доброї волі з обох сторін цей меморандум може бути доопрацьований, забезпечуючи можливу основу для врегулювання", - йдеться у листі.

Посли усвідомлюють, що електроенергетичний сектор України нині стоїть перед серйозними викликами, але закликають не вносити до законів і правил ринку безповоротні зміни, які не дадуть змоги інвесторам гарантовано повернути свої інвестиції.

У тексті листа зазначено, що нині іноземні компанії вклали вже понад $2 млрд інвестицій у розвиток сектору відновлюваної енергетики України, що свідчить про довіру до виконання країною своїх регуляторних і законодавчих зобов'язань.

З огляду на це посли закликали не підривати довіру інвесторів ухваленням рішень, які можуть мати короткострокову вигоду, але водночас негативні довгострокові наслідки для електроенергетичного сектору та для інвестиційного клімату України загалом.

"Варто також зазначили, що низка українських проектів з відновлюваної енергетики була забезпечена гарантіями експортного кредиту, наданого зарубіжними урядами.

Тому ми не можемо виключати можливості того, що будь-яке одностороннє скасування правових гарантій з боку України може призвести до того, що надання державних кредитних гарантій у майбутньому здійснюватиметься з великим небажанням", - йдеться у листі.

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Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.

Як повідомляється, у вівторок в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що проект меморандуму з інвесторами у ВДЕ буде напрацьовано протягом тижня для подальшого обговорення урядом та учасниками галузі.

"Цього тижня, відповідно до рішення антикризового штабу, буде напрацьована рамка меморандуму з відповідними сценаріями для подальшого розгляду прем'єр-міністром разом з інвесторами для того, щоб ми уклали меморандум і на добровільній основі, без арбітражів домовилися про показники, щоб усе-таки ми зберегли за державою нормальний імідж інвестиційно привабливого клімату та розв’язали виниклі на ринку питання", - сказала вона.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України.

У портфелі ДТЕК вже є об'єкти "зеленої" генерації потужністю понад 1 ГВт. До 2022 року холдинг планував збільшити сумарну встановлену потужність до 2 ГВт за рахунок нових об'єктів.

Спеціально для цього ДТЕК ВДЕ залучив в листопаді 2019 року 325 млн євро від розміщення євробондів. ДТЕК відмовився від цих планів через наміри Міністерства енергетики реструктуризувати "зелений" тариф.