ДТЕК Ахметова може судитися з Україною через "зелений тариф"

Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко на онлайн-брифінгу, передає Liga.net.

"Сьогодні виникає необхідність серйозно замислюватися про міжнародний арбітраж для того, щоб захистити інвесторів і кредиторів, які повірили гарантіям держави і стали інвестувати в зелену генерацію", - сказав Тимченко.

Він не уточнив можливі вимоги ДТЕК, але згадав про дві проблеми.

По-перше, за його словами, держпідприємство "Гарантований покупець" - єдиний покупець "зеленої" електроенергії в країні - заборгувало компанії ДТЕК ВДЕ 1,1 млрд грн.

Ще одна претензія - плани Мінекоенерго змінити так званий "зелений" тариф.

"Наша історія успіху (інвестицій в сектор ВДЕ - ред) може стати історією провалу: як запросити інвесторів, а потім їх обдурити, прикриваючись боротьбою з кризою або міфічними розмовами, що у нас високі тарифи", - сказав Тимченко.

Він уточнив, що інвестори вклали понад 4,5 млрд євро в об'єкти альтернативної енергетики, 1,2 млрд євро з них - вкладення самої ДТЕК.

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Нагадуємо:

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

У портфелі ДТЕК вже є об'єкти "зеленої" генерації потужністю понад 1 ГВт.

До 2022 року холдинг планував збільшити сумарну встановлену потужність до 2 ГВт за рахунок нових об'єктів.

Спеціально для цього ДТЕК ВДЕ залучив в листопаді 2019 року 325 млн євро від розміщення євробондів.

За словами Тимченка, ДТЕК поки відмовився від цих планів через наміри Міністерства енергетики реструктуризувати "зелений" тариф.