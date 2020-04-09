Новини 9 квітня: "антиколомойський" законопроєкт, УЗ, інфляція

Про "антиколомойський" законопроєкт. Порівняльна таблиця правок до "антиколомойського" банківського законопроєкту 2571-д до сих пір зводиться, комп’ютери парламенту не розраховані на такий об’єм інформації.

Про "Укрзалізницю". Наглядова рада "Укрзалізниці" підтримала призначення Івана Юрика в. о. голови компанії.

Про інфляцію. Після зниження на 0,3% у лютому споживчі ціни в Україні у березні виросли на 0,8%.

Про Ярославського і Пінчука. Антимонопольний комітет дозволив Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій банку "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.

Про ВВП України. Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5% ріст інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.

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"При карантині за 3-4 місяці економіці точно "гайки". Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха

Кого повинна підтримувати держава в часи кризи, чому серед отримувачів допомоги можуть бути Ахметов, Пінчук, Коломойський та Фірташ, і чому треба вмикати "друкарський верстат". "Слуга" Дмитро Наталуха розповів про своє бачення виходу країни з "коронакризи".

Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха

Ексвласники Приватбанку намагаються якщо не повернути собі націоналізовану установу, то принаймні стягнути з неї значні кошти. Один з останніх заходів — спроба депутата Ігоря Палиці протягнути зручний для Коломойського законопроєкт. Законодавство називає це конфліктом інтересів.