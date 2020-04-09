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Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% у 2020 році

Четвер, 9 квітня 2020, 17:16
 

Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5% ріст інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку, передає FinClub.

Зазначається, що пандемія коронавірусу викличе раптове уповільнення економічної активності в Україні, скорочення ВВП цього року на 3,5% і відновлювальне зростання у 2021 році на 3%.

Водночас скорочення на 3,5% прогнозують відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року, однак невизначеність прогнозу висока.

Відповідно до прогнозу, інфляція в Україні у 2020 році зросте до 8,9%, а реальні доходи українців упадуть на 4%.

При цьому, дефіцит держбюджету очікують на рівні 4,9% від ВВП, а рівень держборгу зросте до 59% від ВВП.

Нагадаємо:

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

За її словами, наразі основний ризик для економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень".

Георгієва додала, що МВФ отримав запити на фінансування у випадку надзвичайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх буде ще більше.

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Світовий банк економіка Україна ВВП

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