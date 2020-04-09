Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% у 2020 році
Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5% ріст інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.
Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку, передає FinClub.
Зазначається, що пандемія коронавірусу викличе раптове уповільнення економічної активності в Україні, скорочення ВВП цього року на 3,5% і відновлювальне зростання у 2021 році на 3%.
Водночас скорочення на 3,5% прогнозують відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року, однак невизначеність прогнозу висока.
Відповідно до прогнозу, інфляція в Україні у 2020 році зросте до 8,9%, а реальні доходи українців упадуть на 4%.
При цьому, дефіцит держбюджету очікують на рівні 4,9% від ВВП, а рівень держборгу зросте до 59% від ВВП.
Нагадаємо:
Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.
Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.
За її словами, наразі основний ризик для економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень".
Георгієва додала, що МВФ отримав запити на фінансування у випадку надзвичайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх буде ще більше.
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