Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% у 2020 році

Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5% ріст інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку, передає FinClub.

Зазначається, що пандемія коронавірусу викличе раптове уповільнення економічної активності в Україні, скорочення ВВП цього року на 3,5% і відновлювальне зростання у 2021 році на 3%.

Водночас скорочення на 3,5% прогнозують відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року, однак невизначеність прогнозу висока.