Інфляція у березні підскочила до 0,8% — Держстат

Після зниження на 0,3% у лютому споживчі ціни в Україні у березні виросли на 0,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

З огляду на те, що у березні зростання цін було на рівні 0,9%, у річному вимірі інфляція за підсумками березня-2020 сповільнилась до 2,3% із 2,4% за підсумками лютого.

За даними Держстату, базова інфляція у березні 2020 року підскочила до 1,3% після того, як залишалась негативноюму рівні 3 місяці поспіль.

Зазначається, що у березні на споживчому ринку ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,4%.

На 5,2% подорожчали гречані крупи, ціни на яйця впали на 12,3%, на молоко - 0,6%.

За місяць алкогольні напої подорожчали на 0,9%, ціни на одяг і взуття зросли на 12,8%.

Компослуги подешевшали на 2,8%.

Водночас, за даними Держстату, ліки подорожчали на 1,7%, а пальне навпаки подешевшало на 1,7%.

Нагадаємо:

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%.

Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

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