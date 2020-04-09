АМКУ дозволив Ярославському придбати банк "Кредит Дніпро" у Пінчука

Антимонопольний комітет дозволив Олександру Ярославському придбати понад 50% акцій банку "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.

Цю інформацію підтвердили в АМКУ на запит ЕП.

Раніше у порядку денному засідання на 9 квітня один з пунктів був "надання фізичній особі - громадянину Україні придбання акцій АТ "Банк Кредит Дніпро", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства".

У січні, в коментарі УП, Ярославський підтвердив, що досяг принципової угоди з Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".

"Переговори ведуться на рівні менеджменту. Принципово ми домовилися. Питання в техніці", – додав бізнесмен.

Нагадуємо:

У грудні ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.

Також перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше підтверджувала, що Ярославський повідомив Національний банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.

Економічна правда