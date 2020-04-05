Новини вихідних: позов проти Коломойського та зростання цін
Про бюджет. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що через карантинні обмеження бюджет Києва втрачає 1,6 мільярда на місяць.
Про нафту. Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК +, яка планувалася на початок наступного тижня, була перенесена на 9 квітня.
Про Мінкульт. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо меншого скорочення видатків держбюджету на культуру у 2020 році.
Про ціни. У березні відбулося зростання цін на окремі товари: м'ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки.
Про Приватбанк. Приватбанк подав на Кіпрі новий позов проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 5,5 мільярда доларів.
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