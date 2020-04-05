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Новини вихідних: позов проти Коломойського та зростання цін

Неділя, 5 квітня 2020, 18:00

Про бюджет. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що через карантинні обмеження бюджет Києва втрачає 1,6 мільярда на місяць.

Про нафту. Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК +, яка планувалася на початок наступного тижня, була перенесена на 9 квітня.

Про Мінкульт. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо меншого скорочення видатків держбюджету на культуру у 2020 році.

Про ціни. У березні відбулося зростання цін на окремі товари: м'ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки.

Про Приватбанк. Приватбанк подав на Кіпрі новий позов проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 5,5 мільярда доларів.

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МВФ Коломойський ціни Кличко ОПЕК

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Економічна правда
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