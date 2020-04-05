Кличко заявив, що Київ втрачає понад півтора мільйона через карантин

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що через карантинні обмеження бюджет Києва втрачає близько 1,6 мільйона на місяць.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Втрати 1,6 мільйона. Ми підрахували попередньо. Попередньо. Це не остання цифра. Так, дійсно, місто втрачає. Так, дійсно, на сьогодні не тільки Україна втрачає, а й всі країни зараз рахують збитки, які обраховуються трильйонами доларами тільки у США", - заявив очільник столиці.

Також мер Києва повідомив, що Київрада на засіданні переглянула бюджет і вирішила додатково видылити 894 млн на медичну галузь.

"Це додаткові гроші на зарплати працівникам медичної сфери, особливо інфекційних відділень, від 5 до 10 тисяч гривень додатково до зарплати. Вкрай важливо підтримати тих людей, які знаходяться сьогодні на передовій. І вони повинні отримувати нормальну зарплату", - зазначив він

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