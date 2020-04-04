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Комітет ухвалив пропозиції Мінкульту щодо збереження видатків на культуру у 2020 році

Субота, 4 квітня 2020, 14:40
 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо меншого скорочення видатків держбюджету на культуру у 2020 році.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко під час онлайн-конференції.

Він зазначив, що пропозиції, надані міністерством, були затверджені більшістю членів комітету і передані в бюджетний комітет. А саме:

  • збільшити видатки на керівництво та управління в сфері культури та інформаційної політики в сумі 60 млн грн;
  • забезпечити Український культурний фонд коштами у сумі 450 млн грн, з яких кошти в сумі 394 млн грн використати на вже відібрані проєкти;
  • забезпечити на культуру, мистецтво, охорону культурної спадщини 157 млн грн;
  • зберегти 50 млн грн на виробництво кінопроєктів патріотичного спрямування;
  • на Інститут книги, підтримку книговидавничої справи - 110 млн грн;
  • на розкриття туристичного потенціалу - 50 млн грн;
  • на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини - 25 млн;
  • збільшити на 20 млн грн підтримку національних театрів;
  • на Український інститут національної пам’яті - 21 млн грн.

Сушко також зазначив, що додатковим листом комітет надіслав пропозицію щодо збільшення на 3,9 млн грн президентських грантів кінодіячам.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік". В якому пропонувалось скоротити фінансування Міністерству культури та інформаційної політики на понад 8 млрд грн.

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