Ер-Ріяд та Москва не домовились: засідання ОПЕК+ перенесено

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК +, яка планувалася на початок наступного тижня, була перенесена на 9 квітня.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Видання пише, що зустріч ОПЕК+ перенесли, оскільки Ер-Ріяд і Москва не вирішили, хто винен у падінні цін.

На засіданні буде вирішене питання стабілізації цін на нафту. Насамперед, скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії та Росії. Ер-Ріяд і Москва перед переговорами заявили, що й інші держави-нафтовиробники повинні приєднатися до скорочення видобутку нафти, - йдеться у повідомленні.

Віртуальне засідання ОПЕК+ перенесли після того, як Саудівська Аравія здійснила дипломатичний демарш проти президента РФ Володимира Путіна.

У своїй заяві в суботу міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бен Фархан заявив, що коментарі Путіна зі звинуваченнями Ер-Ріяда у розриві пакту між двома країнами в березні були "повністю позбавлені правди".

Нагадаємо:

Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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