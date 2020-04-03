Новини 3 квітня: емісія гривні, пиво Corona та Гарік Корогодський

Про закінчення карантину. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

Про транш МВФ. Україна в переговорах із Міжнародним валютним фондом узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду в держбюджет для фінансування дефіциту 5 мільярдів доларів.

Про емісію гривні. Рішення Ради НБУ про скасування заборони на купівлю регулятором ОВДП - лише рекомендація, правління Нацбанку найближчим часом не планує повертатись до практики купівлі облігацій внутрішньої державної позики.

Про пиво Corona. Мексиканська пивоварна група Grupo Modelo заявила, що тимчасово припинить виробництво пива Corona.

Про Гаріка Корогодського. Компанія, що належить бізнесменам Гарі Корогодському та Олександру Меламуду, хоче побудувати на Черепановій горі біля НСК "Олімпійський" у Києві багатоповерховий житловий комплекс.

Про погіршення економічних прогнозів. Згідно з макропрогнозом, розміщеним у постанові уряду, рівень інфляції зросте до 11,6% (нещодавно заявлялось про 8,7%), а ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра - 3,9%).

Про "Київміськбуд". Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальні провадження через незаконне будівництво житлового кварталу "Київміськбуда" у Пущі-Водиці в м. Києві за фактами незаконної порубки дерев, пошкодження об'єктів культурної спадщини та зловживання владою або службовим становищем.

Про авіаперельоти. Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

Ви хочете знати більше?

Випереджаючи кризу: коронавірус – "генеральна репетиція", як діяти далі

Не вірус, не падіння цін на нафту або лихоманка на біржах, а неусвідомленість того, що відбувається, є головною больовою точкою цієї цивілізаційної кризи. Наскільки ми готові до глобальних викликів і що треба міняти?(рос)

Як скасувати плату за оренду на карантині: буде непросто, але шанси є

Що може зробити бізнес, який орендує приміщення в ТРЦ, під ресторани, магазини, та офісну нерухомість? Як скористатись "антикризовим" послабленням щодо оренди? Чи всі можуть бути звільнені від орендної плати?