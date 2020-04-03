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У НБУ заявили, що не планують купувати облігації внутрішньої держпозики

П'ятниця, 3 квітня 2020, 16:10
 

Рішення Ради НБУ про скасування заборони на купівлю регулятором ОВДП - лише рекомендація, правління Нацбанку найближчим часом не планує повертатись до практики купівлі облігацій внутрішньої державної позики.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Рішення Ради - це лише рекомендація. Наша позиція, як правління, незмінна - ми не плануємо купувати ОВДП", - підкреслив він.

За його словами, зараз у власності Нацбанку - близько 300 млрд грн держоблігацій, Міністерство фінансів щороку погашає папери приблизно на 12 млрд грн.

"І ми не маємо наміру збільшувати цей портфель", - додав Чурій.

Нагадаємо:

Рада Нацбанку вилучила внесену у 2018 році до Стратегії монетарної політики НБУ заборону на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.

Економічна правда

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НБУ ОВДП

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