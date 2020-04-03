Як коронавірус зменшив авіатрафік у Європі та світі

Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

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Світові авіакомпанії масово скорочують свої трафіки на тлі закриття кордонів у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Наприкінці березня авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.

Найбільша американська авіакомпанія American Airlines заявила, що проситиме в уряду 12 млрд доларів фінансової підтримки через негативний вплив коронавірусу.