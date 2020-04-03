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Як коронавірус зменшив авіатрафік у Європі та світі

П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:39

Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадуємо:

Світові авіакомпанії масово скорочують свої трафіки на тлі закриття кордонів у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Наприкінці березня авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.

Найбільша американська авіакомпанія American Airlines заявила, що проситиме в уряду 12 млрд доларів фінансової підтримки через негативний вплив коронавірусу.

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коронавірус авіа

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