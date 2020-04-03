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Укр / Рус

Виробник пива Corona зупиняє роботу

П'ятниця, 3 квітня 2020, 09:42
 

Мексиканська пивоварна група Grupo Modelo заявила, що тимчасово припинить виробництво пива Corona і інших брендів, що експортуються в 180 країн, через рішення уряду про скорочення ділової активності не стратегічних підприємств.

Про це повідомляє Reuters.

Пивоварний виробник повідомив, що зупинка розпочнеться у неділю.

"Якщо уряд дасть якесь роз'яснення, яке підтверджує, що пиво є агропромисловим продуктом, в Grupo Modelo ми готові виконати план, при якому більше 75% наших співробітників працюють на дому і в той же час гарантують поставку пива", - йдеться в заяві.

Сільське господарство і виробництво продуктів харчування в цілому вважаються основними видами діяльності країни.

Уряд Мексики на цьому тижні оголосив надзвичайну ситуацію в області охорони здоров'я і розпорядився призупинити не стратегічні підприємства після того, як число випадків захворювання коронавірусів в країні перевищила 1000 осіб.

Grupo Modelo є частиною пивоварної групи Anheuser-Busch InBev, і управляє 11 пивоварних заводів в Мексиці.

Нагадуємо:

Раніше у компанії повідомляли про падіння продажів через асоціації у покупців з вірусом COVID-19.

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пиво коронавірус

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