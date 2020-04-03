Корогодський хоче забудувати житлом пагорби біля НСК "Олімпійський"

На Черепановій горі біля НСК "Олімпійський" у Києві може з'явитися багатоповерховий житловий комплекс "Red Line", у якому також передбачені готельні апартаменти.

Про це повідомляє видання "Хмарочос".

Зазначається, що рендери забудови цієї території були оприлюднені на сторінці Real Estate Market Awards, архітектурного конкурсу з житлової та комерційної нерухомості.

За словами проектувальників з архітектурної студії büro A24D, рішення цього комплексу було сформовано "на прагненні закритися від шуму центра міста та при цьому максимально насолодитися його красою".

При цьому, площа будівництва - більше 200 тисяч квадратних метрів. Територія ЖК буде закритою та буде складатися із 11 будинків - від 8 до 23 поверхів, об’єднаних спільним стилобатом.

На стилобаті архітектори запропонували створити "17 різноманітних зон для відпочинку та ігор", зокрема, спортивне поле, дитячий майданчик та прогулянкову терасу з оглядовими майданчиками.

Готельні апартаменти планують розмістити на перших 8 поверхах кількох будинків. А для найзаможніших інвесторів проєктувальники пропонують три- та чотирирівневі пентхауси.

Підкреслюється, що замовник проєкту - компанія "Інтерспорт" бізнесменів Олександра Меламуда та Гаріка Корогодського, яким також належить київський ТРЦ Dream Town.

Зазначається, що у 2007 році "Інтерспорт" орендувала цю ділянку на 15 років.

Як пише "Хмарочос", спочатку планувалось будівництво спортивно-розважального комплексу з критим 50-метровим басейном і житловими приміщеннями для спортсменів. У 2018 році компанія саме для нього отримала дозвіл на проєктування від Департаменту містобудування і архітектури.

Також зазначається, що восени минулого року ТОВ "Інтерспорт" намагалась отримати у ДАБІ дозвіл на будівництво комплексу, проте отримала відмову.