Новини 27 квітня: гроші від МВФ, "антиколомойський" законопроєкт, іпотека

Про гроші від МВФ. Україна очікує у 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду по 1,75 мільярда доларів і обговорює подальше збільшення суми траншів, однак за програмами щодо боротьби з коронавірусом переговорів не проводить.

Про "антиколомойський" законопроєкт. Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Про іпотеку. Президент Володимир Зеленський, заявив, що на цьому тижні уряд та НБУ презентують програму іпотек для населення зі ставкою близько 10%, а також програми кредитів для малого бізнесу.

Про справу Суркісів і Приватбанку. Верховний суд відклав розгляд справи щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через тиск на суддів.

Про звільнення Нефьодова і Верланова. В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

Про "Нафтогаз". Кабмін продовжив покладання на "Нафтогаз" спецзобов'язань з продажу газу для потреб населення та релігійних організацій до 1 липня 2020 року, для виробників теплової енергії - до 1 травня 2021 року.

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