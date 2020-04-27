Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін на 3 місяці продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" щодо поставок газу населенню

Понеділок, 27 квітня 2020, 13:20
 

Кабмін продовжив покладання на "Нафтогаз" спецзобов'язань з продажу газу для потреб населення та релігійних організацій до 1 липня 2020 року, для виробників теплової енергії - до 1 травня 2021 року.

Про це йдеться у постанові №303 від 24 квітня 2020 року.

Крім цього, уряд продовжив зобов'язання "Нафтогазу" купувати газ у своїх "дочок" - "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз" - для формування ресурсу населенню до 1 липня 2020 року, тепловикам - до 1 травня 2021.

ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз".

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2015 року скасували держрегулювання цін на газ для усіх категорій споживачів, крім населення та ТКЕ.

Для населення та ТКЕ діє механізм спецзобов'язань.

З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15% 23 квітня 2020, 09:41
"Нафтогаз" підписав велику угоду з міжнародним інвестором для збільшення газовидобутку 21 квітня 2020, 14:46
"Нафтогаз" пропонує світу свої сховища нафти 21 квітня 2020, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!