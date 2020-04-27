Кабмін на 3 місяці продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" щодо поставок газу населенню

Кабмін продовжив покладання на "Нафтогаз" спецзобов'язань з продажу газу для потреб населення та релігійних організацій до 1 липня 2020 року, для виробників теплової енергії - до 1 травня 2021 року.

Про це йдеться у постанові №303 від 24 квітня 2020 року.

Крім цього, уряд продовжив зобов'язання "Нафтогазу" купувати газ у своїх "дочок" - "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз" - для формування ресурсу населенню до 1 липня 2020 року, тепловикам - до 1 травня 2021.

ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз".

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2015 року скасували держрегулювання цін на газ для усіх категорій споживачів, крім населення та ТКЕ.

Для населення та ТКЕ діє механізм спецзобов'язань.

З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.