Новини 17 квітня: ОГХК, прогноз Мінекономіки, ревізія в "Нафтогазі"

Про ОГХК. Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.

Про прогноз Мінекономіки. У 2020 році ВВП України впаде на 4,2%, а інфляція прискориться до 7% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року), у 2021 році економічне зростання відновиться.

Про ревізію "Нафтогазі". На засідання Кабміну у середу винесуть проєкт розпорядження про "Деякі питання забезпечення державного фінансового контролю у нафтогазовому комплексі", який передбачає ревізію НАК "Нафтогаз" та всіх дочірніх підприємств.

Про Фонд Держмайна. Адмінсуд Києва прийняв до розгляду позов колишнього в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова щодо поновлення на посаді.

Про ProZorro. 19 квітня набуває чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі", яка, зокрема, передбачає велике оновлення ProZorro.

Про Роттердам +. Суд повернув назад до розгляду заяву позивача про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, яким відмовили у визнанні незаконною формули "Роттердам плюс".

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