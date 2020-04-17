Падіння ВВП на 4,2%, інфляція 7%: консенсус-прогноз Мінекономіки на 2020 рік

У 2020 році ВВП України впаде на 4,2%, а інфляція прискориться до 7% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року), у 2021 році економічне зростання відновиться.

Про це повідомляє консенсус-прогноз експертів опублікований Міністерством економіки.

Повідомляється, що у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%, а інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні на думку експертів – це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів.

У контексті економічної політики, яку доцільно впроваджувати для підтримки бізнесу під час карантину, найбільшу оцінку експерти надали збільшенню дефіциту бюджету щонайменше до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів.

А щодо заходів, які необхідно впровадити для підтримки населення - надання державної фінансової допомоги найбільш вразливим верствам населення для зниження соціальної напруги та стимулювання попиту.

За оцінкою експертів значущими ризиками для української економіки є дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів (зовнішні ризики) та значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у ПФУ, інших Фондах державного соціального страхування (внутрішні ризики).

Також більшість експертів вважають, що поведінка людей та структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не суттєво. Разом з тим, прискоряться процеси діджіталізації, роботизації та використання модальності "віддаленого робочого місця".

Консенсус-прогноз – це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування, фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Базовий прогноз зростання світової економіки у 2020 році: мінус 3%.

Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5% ріст інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

За її словами, наразі основний ризик для економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень".

Економічна правда