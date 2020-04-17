Трубаров хоче через суд поновитися на посаді керівника Фонду держмайна

Адмінсуд Києва прийняв до розгляду позов колишнього в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова щодо поновлення на посаді.

Про це на прес-конференції заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"Сьогодні у нас Страсна п'ятниця і "страсні" новини. Адмнсуд Києва прийняв до розгляду позов колишнього керівника Фонду Трубарова щодо поновлення на посаду", - сказав Сенниченко.

"Пан Трубаров також пішов в український "справедливий" суд і Адмінсуд Києва прийняв до уваги його позов по поновленню на посаді. При цьому, він мотивував пропущення термінів подання цього позову тим, що він начебто боявся екс-прем'єра Гончарука та його уряду, щоб почати поновлюватися.

Тепер уряду Гончарука немає і він не боїться. Ми будемо уважно слідкувати за судовим процесом", - додав він.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року Верховна Рада підтримала кандидатуру Дмитра Сенниченка на посаду голови Фонду державного майна.

Перед цим Фонд державного майна очолював Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році.

Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.

Економічна правда