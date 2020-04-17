"Держаудитслужбі провести ревізію фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз України", в тому числі дослідити питання виконання показників фінансового плану за 2019 рік, дотримання застосування стандартів бухгалтерського обліку, а також достовірності фінансової та податкової звітності, із залученням співробітників Державної податкової служби", - йдеться у проєкті.
У проєкті також йдеться, що "Нафтогаз" має забезпечити доступ до всіх необхідних документів, а ревізія стосуватиметься не тільки "Нафтогазу", а й усіх дочірних компаній, зокрема, "Укргазвидобування", "Укрнафти", "Укртрансгазу", "Укртранснафти" та інших.
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток в 1,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 24,704 мільярда гривень.