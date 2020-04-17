На засідання Кабміну у середу винесуть проєкт розпорядження про "Деякі питання забезпечення державного фінансового контролю у нафтогазовому комплексі", який передбачає ревізію НАК "Нафтогаз" та всіх дочірніх підприємств.

Про це повідомляє видання "Український капітал", у розпорядженні якого є копія проєкту розпорядження.

За словами співрозмовника видання, у "Нафтогазі" планують знайти додатково до 30 млрд грн прибутку.