У ProZorro анонсували масштабне оновлення: що зміниться

19 квітня набуває чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі", яка, зокрема передбачає велике оновлення ProZorro.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

"Це величезний спектр змін, справді велике оновлення Prozorro. Зміна тендерного законодавства зробить закупівлі державних структур більш ефективними, справедливими та відкритими для бізнесу", - заявив гендиректор ProZorro Василь Задворний.

Зокрема, поріг для обов’язкового проведення закупівель через Prozorro знизиться з 200 до 50 тисяч гривень.

"Для бізнесу це відкриє додатковий ринок на 30 млрд грн. При цьому кошти держави витрачатимуться ефективніше завдяки конкуренції. Крім того, з 19 квітня державні замовники звітуватимуть про всі свої закупівлі від 1 копійки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, посилиться відповідальність за грубі порушення тендерного законодавства.

"Наприклад, якщо замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, і це підтвердить Держаудитслужба - його очікує штраф від 25 до 51 тисячі гривень.

Якщо ж державна структура уклала договір без використання передбачених законом тендерних процедур, то штрафувати будуть її директора - на суму від 34 до 85 тисяч гривень. У той же час за несуттєві процедурні порушення розмір покарання для замовників зменшується - з 11700 до 1700 грн", - пояснили у ProZorro.

Також бізнес, який переміг у тендері, зможе виправити несуттєві помилки у тендерній пропозиції - на це в нього буде 24 години.

Також вдосконалюється механізм оскарження тендерних процедур в АМКУ - зокрема плата за скаргу буде повертатися бізнесу в повному обсязі, якщо її задовольнить Антимонопольний комітет.

При цьому, до розгляду будуть прийматися лише оплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо. Крім того, вартість за подачу скарги зміниться з фіксованої (5 тисяч грн для товарів і послуг, 15 - для робіт) на гнучку, що буде залежати від очікуваної вартості закупівлі.

Крім цього, замовники зможуть захищатися від цінового демпінгу.

"Завдяки механізму "аномальна низька ціна" електронна система буде підсвічувати пропозиції учасників, що будуть на 30-40% нижчими за найближчі пропозиції конкурентів. У такому випадку замовник може попросити учасника обґрунтувати таку ціну, а в разі відсутності пояснень - відхилити пропозицію", - додали в ProZorro.

"Також розпочнеться поступова, але тектонічна трансформація організації самого процесу закупівель - від тендерних комітетів до уповноважених осіб.

Так на зміну колективному прийняттю рішень прийде персональне, а проведення закупівель з додаткового навантаження стане оплачуваною роботою. У ніч на 19 квітня відбудеться велике оновлення системи Prozorro", - підкреслили у підприємстві.

Економічна правда