Новини 15 квітня: Суркіси vs Приватбанк, кредити під 0% для бізнесу, новий керівник УЗ
Про Суркісів та Приватбанк. Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів.
Про зростання безробіття. У березні 2020 року безробіття в Україні зросло на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Про нового керівника УЗ. Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.
Про відеозв’язок та банки. Національний банк з 28 квітня дозволить клієнтам відкривати рахунки у банках без фізичної присутності - через відеозв’язок, BankID або електронний підпис.
Про кредити під 0% для бізнесу. Кабінет міністрів анонсував "кредитні канікули" для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.
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В "Укрзалізниці" знову змінюється керівник: хто може очолити держкомпанію
Економічна правда
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