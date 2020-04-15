Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 22%

У березні 2020 року безробіття в Україні зросло на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на прес-службу Державної служби зайнятості.

Зазначається, що станом на 13 квітня в Державній службі зайнятості зареєстровано 387 500 осіб, з них 71 400 - стали на облік у період всеукраїнського карантину.

"Рівень безробіття в 2020 році складе 9,4%, замість 8,1% прогнозованих раніше", - підкреслили у Держслужбі зайнятості.

У відомстві додали, що під час карантину отримати статус безробітного стало простіше - виплата допомоги по безробіттю починається з першого дня реєстрації.

Розмір мінімальної допомоги на період карантину підвищили з 650 грн до 1000 грн. Максимальна допомога становить 1800 грн.

Нагадаємо:

Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.

Економічна правда