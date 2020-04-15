Приватбанк програв офшорним компаніям Суркісів суд на понад 250 мільйонів доларів
Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів.
Цю інформацію ЕП підтвердили у Приватбанку. Також цю інформацію у Facebook підтвердив міністр юстиції Денис Малюська.
"15 квітня 2020 року суд апеляційної інстанції залишив ухвалу від 20 лютого 2020 року без змін", - написав він.
Зазначимо, що апеляційну скаргу подали держвиконавець Мін'юсту та Приватбанк.
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Ключові судові справи щодо Приватбанку
Нагадаємо:
25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.
У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.
Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.
У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.
Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.
Економічна правда
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