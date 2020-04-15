Кабмін змінив тимчасового керівника "Укрзалізниці"

Іаан Юрик

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, конкурс на посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням Наглядової ради УЗ, буде відновлений та продовжений після завершення карантину.

Нагадаємо:

Після рішення про звільнення Желько Марчека основними претендентами на крісло називали колишнього керівника Південно-західної залізниці Романа Веприцького та директора з економіки та фінансів компанії Миколу Іванініва.

Однак, за даними ЕП, ці кандидати розділили Наглядову раду. За Іванініва виступили чотири незалежних члени, за Веприцького решта – три представники уряду в Наглядовій раді.

Проти Іванініва, за даними ЕП, виступив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, який відмовився виносити його кандидатуру на розгляд уряду.

Після цього в якості компромісного варіанта вирішили призначити тимчасовим керівником Івана Юрика, який потрапив в УЗ за часів Кравцова і вважається близьким до останнього.

З червня 2018 року до червня 2019 року Юрик був членом Наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року входив до складу правління компанії.

До цього він працював в Міністерстві фінансів України та в Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.

Для членів Наглядової ради не є секретом, що Юрик асоціюється з екс-головою УЗ Кравцовим, утім, вони вирішили, що такий варіант точно є кращим за Марчека, який останнім часом остаточно втратив керованість.

Детальніше читайте у статті: В "Укрзалізниці" знову змінюється керівник: хто може очолити держкомпанію

Економічна правда