Зміна уряду насторожує інвесторів

Західні інвестори побоюються, що українська влада вирішила змінити курс країни і припинити розпочаті реформи.

Про це повідомляє liga.net

Видання повідомляє, що прізвища Гончарука, Маркарової, Мілованова, Рябошапки і Ситника прямо вказані у звіті Morgan Stanley від 5 березня. У ньому банкіри радять клієнтам скоротити позиції в українських єврооблігаціях через невизначеності з новим урядом.

Частина звіту Morgan Stanley

Причини такого висновку:

Morgan Stanley не розуміє, чого очікувати від уряду Дениса Шмигаля. Чи буде його Кабмін продовжувати реформи – головне побоювання банкірів.

З Кабміну пішли ключові, на думку Morgan Stanley, реформатори Оксана Маркарова і Тимофій Милованов.

Замість Маркарової міністром фінансів став Ігор Уманський, який раніше публічно висловлював сумніви у необхідності підтримки МВФ для України.

Тиск на Ситника і заміна Рябошапки – можлива ознака відкату антикорупційної реформи.

Також говориться, що в четвер вдень українські єврооблігації з погашенням в 2032 році подешевшали відразу на 3%.

Morgan Stanley вважають, що пропозиція Шмигаля про перегляд бюджету на 2020 рік збільшення зарплат і пенсій не допоможе: "уряду доведеться розширювати дефіцит бюджету, що не сподобається МВФ, або підвищувати податки, що малоймовірно".

У фінансовому агломераті також не згодні з затвердження нового прем'єра, що зміцнення гривні у 2019 році ("плюс" 14,5% до долара - ЕП) нашкодило промисловості, але не вплинуло на добробут українців. Morgan Stanley бачить в цьому натяк на те, що гривню потрібно девальвувати. "Враховуючи незалежність НБУ, не дуже зрозуміло, якими інструментами збирається користуватися уряд, щоб послабити гривню", – зазначають автори звіту.

Ім'я нового міністра фінансів Ігоря Уманського згадується окремим рядком у переліку ризиків, які бачить Morgan Stanley. Від його дій багато в чому буде залежати ключова характеристика уряду Дениса Шмигаля – співробітництво України і МВФ.

У виданні пишуть, що процес переговорів за новою програмою з МВФ (у грудня 2019 Фонд попередньо погодив Україні 5,5 млрд дол на три роки, але офіційно програма не підтверджена - ЕП), швидше за все, затягнеться, навіть якщо Україна найближчим часом виконає два інших завдання - прийняття законів про ринок землі і про банківське регулювання (так званий "антіколомойскій" - ЕП).

Нагадаємо:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

З січня 2018 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС (Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція "Акціонерного товариства "ДТЕК Західенерго"), що належить бізнесмену Рінату Ахметову.

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