У МВФ відмітили прогрес у перемовинах з Україною

Команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив.

Про це повідомдяє "Інтерфакс-Україна".

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть найближчими днями", - повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Також повідомляється, що дискусія з представниками МВФ продовжиться найближчими днями.

Нагадаємо:

У Нацбанку заявили, що наразі Україна завершує роботу над вимогами МВФ для початку нової кредитної програми.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінансовий комітет Ради змінив урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, але оновлений текст не погодив МВФ.

У НБУ заявили, що представники Кабміну, НБУ та Верховної Ради доопрацьовують урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, на ухваленні якого наполягають у МВФ.

Президент Володимир Зеленський вважає правильним прийняття законопроєкту №2571 про неповернення банків, визнаних неплатоспроможними, екс-власникам.

11 грудня Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.

Як пізніше повідомлялось у ЗМІ, у цей законопроєкт не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

Детальніше читайте за посиланням: Як новий закон може не дати Коломойському отримати Приватбанк назад

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Українська правда