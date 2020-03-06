Новий міністр фінансів підтвердив важливість співпраці з МВФ

Ігор Уманський провів першу зустріч на посаді міністра фінансів з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Міністр фінансів Уманський зазначив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці із МВФ.

"Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми", - зазначив міністр.

Уманський запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва Уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні з метою обговорення подальшої співпраці.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ.

29 лютого команда фахівців МВФ заявила, що досягла істотного прогресу в обговоренні з Україною законодавчих ініціатив.

У Нацбанку заявили, що наразі Україна завершує роботу над вимогами МВФ для початку нової кредитної програми.

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