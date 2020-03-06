Реєстрація ФОП у додатку "Дія": 12 полів заповнення замість 58

Команда додатку "Дія" спростила реєстрацію ФОП онлайн та розповіла про взаємодію з Міністерством юстиції, реліз нової цифрової послуги незабаром анонсують.

Про це повідомляє прес-служба проєкту.

"Як ми працювали з Мін’юстом над ФОП у "Дії"? Разом спростили форми, поля та прибрали все, що не заборонено законодавством", - йдеться у повідомленні.

Команда повідомляє, що вивчала нормативну базу та реєстри, а також інформацію, яка потрібна державі від користувачів у кожному з полів заповнення при реєстрації.

"Задача була:

- проаналізувати процеси та спростити все, що тільки можливо;

- переформувати поля для заявок на порталі, не змінивши їх призначення та змісту;

- адаптувати інформацію людяною мовою під нормативні вимоги", - повідомляють у "Дії".

Нагадуємо:

28 лютого Міністерство цифрової трансформації презентувало сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Станом на 19 лютого майже 1,5 мільйона українців вже завантажили додаток державних послуг "Дія".

6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.

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Економічна правда