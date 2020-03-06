Реєстрація ФОП у додатку "Дія": 12 полів заповнення замість 58
Команда додатку "Дія" спростила реєстрацію ФОП онлайн та розповіла про взаємодію з Міністерством юстиції, реліз нової цифрової послуги незабаром анонсують.
Про це повідомляє прес-служба проєкту.
"Як ми працювали з Мін’юстом над ФОП у "Дії"? Разом спростили форми, поля та прибрали все, що не заборонено законодавством", - йдеться у повідомленні.
Команда повідомляє, що вивчала нормативну базу та реєстри, а також інформацію, яка потрібна державі від користувачів у кожному з полів заповнення при реєстрації.
"Задача була:
- проаналізувати процеси та спростити все, що тільки можливо;
- переформувати поля для заявок на порталі, не змінивши їх призначення та змісту;
- адаптувати інформацію людяною мовою під нормативні вимоги", - повідомляють у "Дії".
Нагадуємо:
28 лютого Міністерство цифрової трансформації презентувало сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.
Станом на 19 лютого майже 1,5 мільйона українців вже завантажили додаток державних послуг "Дія".
6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.
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Економічна правда
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