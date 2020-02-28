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Запустився сервіс "Дія.Бізнес": що у ньому

П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:53
 

Додаток державних онлайн-послуг "Дія" презентувала сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Про це повідомляє прес-служба розробника.

Повідомляється, що на порталі вже доступно:

  • каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами
  • перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу
  • онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці
  • довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України
  • кейси конкретних проблем, питань та запитів

"Поки платформа працює у тестовому режимі. Вже навесні запрацює новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію із фахівцями за допомогою відеозв'язку. 

Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів", - йдеться у повідомленні.

Окрім онлайн-складової, у планах "Дії" відкрити центри підтримки та консалт-хаби для підприємців у різних містах України.

Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.

Повідомляється, що онлайн-платформу втілено за підтримки компанії Mastercard.

Нагадуємо:

Станом на 19 лютого майже 1,5 мільйона українців вже завантажили додаток державних послуг "Дія".

6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

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"Дія"

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