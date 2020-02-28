Запустився сервіс "Дія.Бізнес": що у ньому
Додаток державних онлайн-послуг "Дія" презентувала сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.
Про це повідомляє прес-служба розробника.
Повідомляється, що на порталі вже доступно:
- каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами
- перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу
- онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці
- довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України
- кейси конкретних проблем, питань та запитів
"Поки платформа працює у тестовому режимі. Вже навесні запрацює новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію із фахівцями за допомогою відеозв'язку.
Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів", - йдеться у повідомленні.
Окрім онлайн-складової, у планах "Дії" відкрити центри підтримки та консалт-хаби для підприємців у різних містах України.
Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.
Повідомляється, що онлайн-платформу втілено за підтримки компанії Mastercard.
Нагадуємо:
Станом на 19 лютого майже 1,5 мільйона українців вже завантажили додаток державних послуг "Дія".
6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.
Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua