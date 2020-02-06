Почав працювати додаток державних онлайн-послуг "Дія"

Додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомлялось на презентації проекту.

Відсьогодні додаток можно завантажити в App Store та Google Play.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що у майбутньому буде можливість оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт.

"Мета Уряду – 100% державних послуг онлайн до 2024 року і 50 основних послуг – вже у 2020 році.

...ТОП-50 послуг, за якими більше всього звернень, – будуть оцифровані вже цього року (а це реєстрація ФОП, юросіб, Е-малятко, послуги для перевізників і будівельників, послуги для власників авто)", - написав він у своєму Telegram-канал.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у мета влади зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою смартфона й інтернету.

"..У тому числі – голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Це наша мрія, і ми це зробимо. Це виклик амбітний, але досяжний", - заявив він під час презентації проєкту.

Нагадуємо:

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,

Президент Володимир Зеленський привітав додаток державних онлайн-послуг "Дія" з релізом та заявив, що Україна стала третьою країною в Європі, яка має подібний сервіс, окремо він зазначив, що на розробку не були витрачені державні кошти.

11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

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