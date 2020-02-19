Додаток "Дія" лідирує в App Store та Play Market
Майже 1,5 мільйона українців завантажили додаток державних послуг "Дія".
Джерело: Facebook-сторінка застосунку
Дослівно: "Майже 1,5 млн завантажень — це не жарт. Скоро заведемо Tik Tok, щоб денсити на радощах, як діти. До речі, і Tik Tok ми випереджаємо. Додаток державних послуг "Дія" лідирує в App Store (Україна) та очолює Play Market (Україна)".
Деталі: 1,18 млн авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки), 1,46 млн унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)
Серед унікальних: 940 тис. користувачів Android та 512 тис. користувачів iOS.
Нагадуємо:
6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.
Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку
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